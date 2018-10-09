В Старой Купавне горит магазин ритуальных товаров

В подмосковной Старой Купавне горит здание магазина ритуальных товаров и продуктовый. Площадь пожара — 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуация из здания не проводилась.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло по адресу: улица Текстильщиков, 4. На первом этаже здания находится продуктовый магазин, на втором — магазин ритуальных товаров. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.