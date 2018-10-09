"Нефтехимик" одержал победу над московским "Спартаком"

Матчем в Нижнекамске между местным "Нефтехимиком" и столичным "Спартаком" завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости начали матч "за здравие" и выиграли первый период (1:0), но "химики" переломили ситуацию и победили 4:1.

Когда Талалуев на 11-й минуте вывел "Спартак" вперед, казалось, что игра будет на редкость упорной. Москвичи неплохо контролировали игру, но постепенно преимущество перешло к хозяевам.

В дальнейшем "Нефтехимик" забил по два гола во втором и третьем периодах, а сам не пропустил. У хозяев отличились Падакин, Шарипзянов, Шиксатдаров и Кулаков. "Химики" выиграли третий матч из последних четырех, а "Спартак" потерпел четвертое поражение в пяти встречах.