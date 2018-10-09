На Кольцевой автодороге под Петербургом столкнулись сразу четыре машины

На 117 километре Кольцевой автодороги под Петербургом столкнулись сразу четыре машины. В результате пострадали три человека. Один из них, мужчина 1970 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Еще два человека – мужчины 1989 и 1990 года – получили средние по тяжести травмы, передает ТАСС.

Движение по аварийному участку дороги затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.