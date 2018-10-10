Хабиб Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс

Бойцу UFC Конору Макгрегору запретили проводить бои в течение месяца из-за драки после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Такое решение приняла атлетическая комиссия Невады.

Сегодня же стало известно, что его соперника, россиянина Нурмагомедова, не будут лишать чемпионского титула из-за той же драки. Глава Федерации UFC Дэйна Уайт добавил, что спортсмена, вероятно, ждет штраф.

"Я считаю, что по отношению к Хабибу Нурмагомедову должны быть применены штрафные санкции, — приводит слова Уайта телеканал "Россия 24". — Вероятно, сумма штрафа составит около 250 тысяч долларов. Атлетическая комиссия не удержит все призовые в размере двух миллионов. При этом я убежден, что Нурмагомедов сможет сохранить свой чемпионский пояс. Но возможно, что его ждет дисквалификация от 4 месяцев до полугода".

Какое наказание понесет Нурмагомедов, вероятно, решат только в конце ноября. Тогда завершится разбирательство по делу о драке, которую начал россиянин. После боя он покинул октагон и бросился на одного из соратников Макгрегора. Позже он извинился за свое поведение и объяснил свой поступок тем, что обидчик оскорблял его народ, веру и семью.