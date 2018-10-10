Ни следов, ни записей: в Стамбуле пропал репортер Washington Post

Никаких следов и никаких записей: турецким следователям пока не удалось обнаружить кадры, на которых пропавший журналист Джамаль Хашогги покидал бы генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Репортер американского издания Washington Post пропал на прошлой неделе, передает телеканал "Россия 24". В последний раз его видели входящим на территорию дипмиссии. Ранее представители Эр-Рияда пригласила турецких следователей осмотреть здание генконсульства. Сейчас полиция изучает записи со 150 камер видеонаблюдения. Две из них снимали непосредственно представительство Эр-Рияда.