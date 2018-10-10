Спикеры парламентов Евразии высказались против торговой политики США

В Анталье завершилось Совещание спикеров парламентов Евразии. Этот форум проводят уже третий год подряд. Одним из инициаторов выступила Россия. Участники приехали из 40 стран. Они обсудили и политику, и экономику. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, возможность высказать свое мнение была у всех. И в целом такой формат парламентского диалога становится все более востребованным.

"Мог ли такой разговор состояться другой парламентской площадке, которая предполагала такое количество участников и такие темы, если говорить о парламентской ассамблее Европы? Вряд ли, — считает Вячеслав Володин. — Потому что при такой открытости и при таком подходе, когда каждая сторона могла где-то обострить те темы, которые она выбрала для себя приоритетными в разговоре, — это, скорее всего, закончилось бы лишением права голоса и в результате если не треть, то пятая часть участников больше не смогли бы принять участие в этом разговоре. Сегодня звучали самые разные точки зрения, поднимались проблемы, которые замалчивались длительное время, был спор, диалог — мы это видели. Ведущие в том числе пытались как-то это все сбалансировать, но в итоге мы вышли на решение, которое является сегодня поддержкой для международных институтов, ООН и Всемирной торговой организации".

Володин рассказал, что российская сторона заявила свою позицию о недопустимости подхода США к таким ключевым вопросам, как свобода торговли. "Мы видим, что все эти подходы – исключительно на лоббирование своих интересов, — приводит слова председателя Госдумы телеканал "Россия 24". – Они вредят самой экономике США и подрывают доверие к валюте, которая раньше считалась единой мировой". Володин добавил, что каждая страна, использовавшая доллар, верила, что он никогда не станет инструментом политических спекуляций. "Но жизнь показала, что это не так, — отметил политик. — Сегодня практически все участники поддержали решение о недопустимости таких подходов".