В Москве презентовали книгу "История и культура горских евреев"

В Москве прошла презентация книги "История и культура горских евреев". Её автор — известный французский писатель, публицист и журналист Марек Хальтер. Он лично приехал в российскую столицу, чтобы представить свое новое произведение, работа над которым шла несколько лет.

За это время Хальтер подробно изучил традиции и современный уклад жизни горских евреев, побывал в тех местах, где живут представители общины. На презентации писатель рассказал, почему решил взяться за эту тему.

"Я написал книгу, чтобы у хазаров был бестселлер. О них, о хазарах, говорил еще Пушкин, — рассказывает Марек Хальтер. — Это была еврейская империя с VIII до XIII века, она простиралась от Чёрного до Белого моря".

"В один день пришёл ко мне Акиф Гилалов и говорит: "Я президент горских евреев". И я поехал с ним ещё раз в Баку", - смеется писатель. - Там в горах есть такие деревни, в которых все дети носят на голове кипу, говорят на еврейском языке. И он мне говорит, что горские евреи — хазары, это часть хазарской истории".