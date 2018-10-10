Пожар в рязанской Академии ФСИН потушен, занятия будут идти как обычно

В Рязани произошел пожар в шестом корпусе Академии Федеральной службы исполнения наказаний. Возгорание произошло в лекционном зале, который подлежал капитальному ремонту. Площадь, охваченная огнем, составила сто квадратных метров, в тушении принимали участие 50 человек и 12 единиц спецтехники.

10 октября занятия в учебном заведении будут продолжаться в обычном режиме, передает ТАСС со ссылкой на начальника Академии Александра Крымова. Сам Крымов на момент пожара находился в отпуске в Кисловодске, однако прервал отдых и срочно вылетел в Рязань.