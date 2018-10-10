Криминалисты получили пробы с космического корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие, сделанное сверлом. Это мазки с внутренней поверхности отсека, пробы со скафандров "Сокол" и пылевой фильтр, в котором может оказаться металлическая стружка. Скафандры также могут содержать металлическую стружку, так как они хранятся в бытовом отсеке.

4 октября спускаемая капсула "Союза МС-08" вернулась с МКС на Землю. В числе прочих грузов она доставила пробы с "Союза МС-09" и скафандров экипажа, которые были переданы криминалистам. Если алюминиевая стружка будет найдена в пробах, это будет значить, что отверстие на "Союзе" было сделано во время полета в космосе.

15 ноября в открытом космосе будет произведен осмотр отверстия снаружи, передает РИА Новости. Для этого будет вскрыта противометеоритная защита "Союза МС-09". Сам корабль будет оставаться пристыкованным к МКС до декабря текущего года.

Отверстие в обшивке "Союза МС-09" было обнаружено 30 августа. Через дырку выходил воздух. Космонавтам удалось загерметизировать отверстие.