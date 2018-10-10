Объездную дорогу в районе обрушившегося моста в Приамурье быстро восстановят

Объездную дорогу в городе Свободный Амурской области, где накануне обрушился мост, соединяющий две части города, приведут в нормативное состояние к вечеру среды. Об этом сказал градоначальник Владимир Константинов.

По его словам, был проведен большой объем работ, в результате которых к вечеру среды объездная дорога будет открыта. Сейчас специалисты проводят обследование, чтобы была возможность пустить по дороге автобусные маршруты, сообщает ТАСС.

ЧП с мостом произошло во вторник. На железнодорожные пути Транссиба обрушились пролеты автомобильного путепровода. который связывает центральную и залинейную части города. При обрушении пострадал один человек — водитель проезжавшего по мосту грузовика. В результате движение поездов по Транссибу было остановлено.

В настоящее время один из путей на станции открыт, организован приоритетный пропуск пассажирских составов, однако шесть поездов из графика все-таки выбились.

В Приамурье введен режим ЧС, к разбору завалов привлечены крупные предприятия города, около 300 железнодорожников и военные.

Этот путепровод, построенный еще в 1982 году, не обслуживается РЖД, а находится в ведении муниципалитета Свободного; за это время он ни разу не реконструировался. В 2018 году мост обследовался, как передает "Интерфакс", и, хотя его состояние было признано удовлетворительным, "Российские железные дороги" имели к нему замечания. Кроме того, компания связала обрушение путепровода с превышением загрузки автомобиля, въехавшего на сооружение.