В Якутии автобус сошел с трассы, пострадали 10 человек

В Якутии автобус сошел с трассы. Как предполагается, причиной ДТП была гололедица. Пострадали 10 человек, все они госпитализированы в Хангаласскую районную больницу. Тяжелых травм, по предварительной информации, нет.

Автобус следовал из Покровска в Булгунняхтах, передает ТАСС. Авария произошла возле села Верхний Бестях Хангаласского района.