Авария Sukhoi Superjet 100 в Якутске: четырем пассажирам понадобилась помощь врачей

Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Якутске. Борт, выполнявший рейс из Улан-Удэ, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Четырем пассажирам понадобилась помощь врачей. У них легкие травмы, передает телеканал "Россия 24". Сейчас аэропорт закрыт, все рейсы направляют на ближайшие аэродромы.