В Амурской области проверяют все путепроводы

Товарные поезда начали пускать через станцию Свободный в Амурской области. Для движения открыли три пути. Расчистку завалов на месте рухнувшего моста должны завершить к вечеру. В регионе проверяют все путепроводы.

Усилен контроль за проездом грузовиков и соблюдением требований к массе автомобилей. В Свободном приводят в порядок объездную дорогу в район, который оказался отрезанным от остальной части города после обрушения моста. Уже сегодня ГИБДД проведёт проверку, чтобы по дороге можно было пустить автобусы, сообщает телеканал "Россия 24".