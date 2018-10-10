10 октября 201806:21
В Амурской области проверяют все путепроводы
Товарные поезда начали пускать через станцию Свободный в Амурской области. Для движения открыли три пути. Расчистку завалов на месте рухнувшего моста должны завершить к вечеру. В регионе проверяют все путепроводы.
Усилен контроль за проездом грузовиков и соблюдением требований к массе автомобилей. В Свободном приводят в порядок объездную дорогу в район, который оказался отрезанным от остальной части города после обрушения моста. Уже сегодня ГИБДД проведёт проверку, чтобы по дороге можно было пустить автобусы, сообщает телеканал "Россия 24".
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