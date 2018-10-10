В Боснии и Герцеговине прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Восемь человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Боснии и Герцеговине. Он произошел в городе Брод, передает телеканал "Россия 24". Громкий звук слышали местные жители. Сначала сообщалось о четырех пострадавших рабочих, позже оказалось, что их — больше.

Всех раненых госпитализировали, их жизням ничего не угрожает. Возникший после взрыва пожар на заводе уже локализован. Причину произошедшего устанавливают специалисты.