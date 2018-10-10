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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 19 минут назад
Делом Кокорина и Мамаев займется ГСУ Москвы
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве займется расследованием уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игрокам вменяется в вину нанесение побоев двум гражданам.
"Уголовное дело по факту нанесение побоев двум гражданам на улицах 2-й Брестской и Большой Никитской передано для проведения дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве. Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве приступили к расследованию этих уголовных дел. Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве приступили к расследованию указанных уголовных дел", — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Имена спортсменов при этом указаны не были.
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