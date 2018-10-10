Кокорин и Мамаев придут на допрос

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев явятся в Главное следственное управление полиции Москвы для дачи показаний. После чего оба игрока выступят с официальным заявлением.

Два уголовных дела о нанесение побоев переданы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. В среду фигуранты дел Кокорин и Мамаев должны будут явиться к следователю. "В течение дня они могут явиться в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, которое приняло к производству расследование уголовных дел о побоях", сообщает ТАСС сославшись на источник в правоохранительных органах.

В свою очередь адвокат игроков заявил, что Александр и Павел в среду выступят с первым официальным заявлением. Кокорин и Мамаев попытаются объяснить свое поведение, повлекшее за собой возбуждение уголовных дел.