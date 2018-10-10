В Германии задержан предполагаемый убийца болгарской журналистки

Подозреваемый в жестоком убийстве и изнасиловании болгарской журналистки Виктории Мариновой задержан в Германии. Это 21-летний гражданин Болгарии Северин Красимиров. Убийце грозит пожизненное заключение, подчеркнул генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацапов.

У подозреваемого уже были судимости, отмечает телеканал "Россия 24". Он жил в городе Русе, где и было совершено преступление. Следователи обнаружили следы ДНК Красимирова на одежде и теле жертвы. Это позволяют достоверно утверждать, что преступление совершил именно он. А вот мотивы молодого человека пока не ясны. Это уже второй подозреваемый по делу. Первый — выходец с Украины с румынским паспортом, но его отпустили после проверки алиби.

По одной версии, причиной стала профессиональная деятельность Мариновой. Она работала телеведущей на канале TVN. Ее последний материал касался хищений средств фондов ЕС. А по другой версии, она просто стала жертвой психически нездорового человека.

Ко второй версии склоняется генпрокурор Болгарии. Он заявил, что 30-летняя Маринова была убита после сексуального насилия над ней. Тело журналистки обнаружили 7 октября в парке болгарского города Русе. По версии следствия, она скончалась после ударов по голове и удушения.