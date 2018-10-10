Президент "Зенита" Фурсенко: Кокорин парень хороший, но отмазывать его не будем

Пранкеры Вован и Лексус связались с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и президентом клуба Сергеем Фурсенко. Вован и Лексус звонили от имени вице-премьера Виталия Мутко.

Александр Кокорин, который вместе со своим другом, полузащитником Павлом Мамаевым, оказался фигурантом двух громких уголовных дел, был немногословен. "Да ничего, сижу ровно", — заявил футболист, которому предстоит визит к следователю.

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сказал, что не будет "отмазыват"ь Кокорина несмотря на то, что "он хороший парень". " Столько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Он хороший парень по сути, но как только они с Мамаевым сходятся, так все. Он же полгода не играл. Последние два матча блестяще провел, вытащил игру с "Краснодаром". А тут Настолько обидно, просто уроды самые настоящие. Столько вложили в этот футбол. Обидно просто до слез. Они-то думали, что отмажем, ну а как будем отмазывать? Все-таки Семак, он свой человек. Поэтому, я думаю, там будем все нормально. Но как ребята воспримут, конечно, тяжело", — цитирует Фурсенко радиостанция "Говорит Москва".