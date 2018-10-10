Следователя по особо важным делам убили с одного выстрела

Стали известны подробности убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, сообщает ТАСС. Убийство было совершено утром около дома следователя в Красногорском районе Подмосковья.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что преступление произошло 10 октября, около 7 утра. Неизвестный выстрелил в вышедшую из подъезда женщину, она скончалась от полученного ранения в шею. "С места происшествия изъята одна гильза и одна пуля", — сообщила Врадий.

Потерпевшая являлась подполковником полиции и старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По предварительным данным, мотивом для убийства подполковника полиции стала ее профессиональная деятельность, в частности, дело, связанное с поставкой наркотиков. На погибшую уже однажды совершалось покушение: неизвестные сожгли Lexus Шишкиной. Женщина сразу сообщила об этом правоохранительным органам.

Тело следователя обнаружил супруг на парковке рядом с ее автомобилем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.