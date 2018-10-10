Тема:
Воспитание и обучение детей 1 час назад
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами
С каждым годом всё больше родителей отправляют своих детей в начальную школу, экипированными не только учебниками, лучшей формой, но и смартфонами.
Так, в США количество третьеклассников, владеющих смартфонами, увеличилось в процентном соотношении с 19% в 2013 году до 45% в 2017 году. Примерно похожая статистика наблюдается и среди четвероклассников и пятиклассников: количество владельцев "умных" телефонов к 2017 году выросло до 50% и 70%, соответственно.
Родители покупают детям смартфон в первую очередь потому, что так ребёнка легко найти, он всегда на связи, в некоторой степени застрахован от опасных незнакомцев, да и вообще от неприятного общения (к примеру, некоторые школы ввели правила, согласно которым общение преподавателей и учеников строго ограничено, чтобы учителя не могли как-то психологически "давить" на детей).
Однако, почему-то родители забывают или не учитывают такую опасность, как интернет-травля. Согласно исследованию, проведённому автором книги "Реальная и виртуальная агрессия" (Bullying and cyberbullying) директором Массачусетского центра по снижению агрессии Элизабет Энгландер (Elizabeth Englander), малолетний владелец смартфона становится либо жертвой "троллинга", либо агрессором, иногда, в зависимости от ситуации, он меняет роли жертвы и нападающего. Данные приведены на основе наблюдения за поведением порядка 4500 школьников младших классов США.
Энгландер выяснила, что, чем младше были владельцы смартфонов, тем агрессивнее они себя вели. Возможно, потому что первоклассники ещё не слишком хорошо понимают, как себя вести в виртуальном мире. А вот подростки, наоборот, научились относиться к эмоциям в Сети с осторожностью, понимая, что словопрения в Интернете и споры с "диванными экспертами" — это пустая трата времени и нервов.
Проанализировав показатели своего исследования, Энгландер решила составить психологическое руководство по использованию смартфона для детей и их родителей.
1. Кто хозяин телефона?
Ребёнок должен понимать, что смартфон принадлежит папе или маме, а не ему. Таким образом, родитель имеет полное право в любой момент забрать телефон и проверить сообщения отпрыска, его ленты в соцсетях, историю поиска, чтобы выявить потенциальную опасность.
Существуют данные, что дети, зная, что родители проверяют их смартфон, меняют своё поведение в Интернете к лучшему. И именно такой контроль позволит выявить как "тролля", так и жертв кибертроллинга.
2. Никаких телефонов за столом
Исследования 2014 года подтвердили, что семейные обеды укрепляют психологический иммунитет детей, даже если разговоры при этом идут о самых простых и незначительных вещах.
Чтобы такие обеды благотворно влияли на детей, необходимо установить правило, что за столом никто не пользуется телефонами. Сообщения в многочисленных мессенджерах не должны прервать обсуждения и рассуждения. Ведь это, пожалуй, самое подходящее время, чтобы обсудить с ребёнком что-то важное, обсудить спорные ситуации, которые могли возникнуть за пределами дома, и привить ему правильные взгляды на жизнь.
3. Делу время – потехе час
Когда делаешь домашнее задание, можно слушать музыку. Хотя учёные заявляли, что такая многозадачность негативно действует на работу мозга. А вот смотреть видео и играть в игры во время выполнения уроков лучше всего категорически запретить.
4. В кровать без телефона
Яркий светящийся экран сбивает режим сна, а проблемы со сном в свою очередь вызывают агрессивное поведение. Поэтому за час до сна ребёнок не должен пользоваться смартфоном.
Если он привык читать на ночь со смартфона, то следует снизить яркость экрана. На ночь телефон лучше выносить из спальни вовсе, чтобы вибрация уведомлений не мешала попыткам уснуть и не потревожила дальнейший сон.
5. Показывать пример хорошего водителя
Можно заранее приучать ребёнка к тому, что за рулём нельзя писать сообщения и вообще "копаться" в телефоне. По статистике в США ежедневно 11 детей погибают из-за невнимательного вождения (и даже система громкой связи слишком сильно отвлекает человека, находящегося за рулём). Поэтому если ребёнок ездит на переднем сиденье, ему стоит объяснить, что это место для живого общения, а не для переписки в соцсетях.
6. Прививать чувство ответственности
Держать при себе телефон – это не право, а привилегия, которую ещё надо заслужить. Ребёнка можно научить пользоваться полезными приложениями, объяснить, что это часть взрослой жизни, а также с помощью новых технологий мотивировать его помогать по дому, а в награду получить время пользования смартфоном.
Добавим, что ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что с детьми стоит разговаривать на равных, а также о том, как речь взрослых влияет на понимание малышами основ математики. Больше интересных научных исследований, касающихся воспитания и обучения детей, можно найти в специальном разделе на нашем сайте.
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