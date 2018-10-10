Президент "Урала" готов пригласить Кокорина и Мамаева

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" обвиняются в нанесении побоям двум лицам.

Григорий Иванов осудил выходки двух футболистов, однако выразил несогласие с необходимостью пожизненной дисквалификации Кокорина и Мамаева. " Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили. Их должны наказать по букве закона, то, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер – очень нехорошо, но лишать людей профессии… Пусть искупают свою вину игрой", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что 99% клубов лиги не возьмут к себе Кокорина и Мамаева. Григорий Иванов не согласен и готов пригласить Александра и Павла в свой клуб, если они станут свободными агентами. "Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы – этот тот самый один процент".