Двенадцать пострадавших: автобус врезался в остановку в Уфе. Видео

Днем в среду, 10 октября, на Проспекте Октября в столице Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов.

По предварительной информации, автобус "ПАЗ" врезался в другой автобус — "Нефаз", который вылетел за пределы проезжей части и снес остановку общественного транспорта.

По данным регионального УМЧС РФ, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе – ребенок, погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, работающие над установлением всех обстоятельств ЧП.