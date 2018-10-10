5 октября в Москве состоялся благотворительный гала-ужин в честь 22-летия Русфонда. Все собранные средства направили на развитие Национального регистра доноров костного мозга. Русфонд – один из крупнейших в России благотворительных фондов, лозунг которого "Помогаем помогать".