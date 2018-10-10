Адвокат Умалат Сайгитов: Кокорин и Мамаев принесут свои извинения

Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Умалат Сайгитов пообещал, что его клиенты принесут свои извинения всем пострадавшим от их действий. Сайгитов также сказал, что даст подробные комментарии по делу, когда наступит ясность.

"Александр и Павел — нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся, конечно, они принесут извинения, – цитирует "Интерфакс" Умалата Сайгитова. Юрист пока не сообщил, когда-то Кокорин и Мамаев извинятся. Равно, как и не упомянут о возможности компенсации морального ущерба.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали фигурантами двух резонансных уголовных дел об избиении двух человек. Футболистам грозит тюремное наказание и длительная дисквалификация.