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10 октября 201820:30 Дмитрий Петров

Президент пообщался с Хабибом Нурмагомедовым лично

Россия создаст одну из лучших антидопинговых систем в мире и уже реализует специально разработанный план. Об этом Владимир Путин заявил в Ульяновске на форуме "Россия — спортивная держава". Обсудить задачи и успехи — как в сфере высших достижений, так и в массовом спорте — в город съехались гости со всей страны. При этом для них, как и для президента, участие не ограничилось официальными дискуссиями. Глава государства пообщался со многими известными спортсменами, в том числе с Хабибом Нурмагомедовым, чье имя уже несколько дней не исчезает из заголовков СМИ, благодаря как его громкой победе в Лас-Вегасе, так и всему, что за ней последовало.

Встреча, которую так ждали, состоялась: президент приветствует Хабиба Нурмагомедова — победителя в бое за пояс чемпиона мира в смешанных единоборствах. Тот специально прилетел сегодня из Дагестана вместе с отцом. Сейчас, когда к делу подключилась уже международная спортивная дипломатия, даже для такого сильного спортсмена как никогда важны слова поддержки.

Ульяновск принимает седьмой форум "Россия — спортивная держава" и на эти три дня сам становится спортивной столицей страны, потому что здесь — звезды отечественного и мирового спорта. В Ульяновск прибыл Огонь Зимней Универсиады, зажженный в Турине и уже побывавший в Москве, Калининграде и Симферополе. Только что открыли новую футбольную школу. Новая Академия детского футбола в Ульяновске — это 10 мини-футбольных полей и одно большое, стандартных размеров, поле под открытым небом. Сейчас в местной детской команде, которая называется "Университет", занимаются 250 ребят. В академии их будет уже 1200. И, наверняка, кто-то из них потом попадет в сборную.

Во Дворце спорта развернута настоящая выставка — все лучшее, что есть в спортивной индустрии. Но самое главное — это, конечно, люди: 8 500 000 россиян присоединились к возрожденному движению ГТО. С обладателями значков ГТО (а здесь сразу несколько многодетных семей со всей страны) знакомится президент.

Пользуясь случаем, Даша просит президента о помощи. Она занимается спортивной гимнастикой, и у них в Уфе не хватает прыжковых ям. Владимир Путин тут же отдает распоряжение министру спорта решить этот вопрос. Спорт в России стремительно молодеет. И это, считает президент, благодаря спортивным успехам России, прежде всего, как организатора крупных турниров. "Отмечу, что по итогам Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу, число занимающихся в спортклубах, секциях, резко увеличилось, можно сказать, в разы увеличилось, — констатирует Владимир Путин. — Мы, безусловно, на это и рассчитывали, когда боролись за проведение этих мероприятий и организовывали эти крупные спортивные события. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится и в предстоящем годку, когда Россия примет Всемирную Зимнюю Универсиаду и Чемпионат мира по боксу".

Россия открыта миру и готова предложить партнерам по БРИКС и ЕврАзЕС, чтобы спортсмены наших стран чаще встречались в формате крупных региональных турниров. Президент также поднял и тему борьбы с допингом. "Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте, — заявляет он. — Для этого разработали и реализуем специальный национальный план. Считаем это принципиально как для России, так и для всего мира. Да, конечно, мы видели сбои в нашей системе антидопинга. Но хочу отметить, что они не являются нашими внутренними проблемами, они выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы. Мы солидарны с партнерами, которые говорят о необходимости изменений в этой сфере. Все мы, безусловно, нуждаемся в формировании единых правил, прозрачных, справедливых, равных для всех атлетов".

На площадке форума Путин еще успевает встретится с прославленными чемпионами. В другом павильоне представлены клюшки – специальные, для детей с особенностями развития.

Ребята и девчонки готовятся к работе в качестве волонтеров на Универсиаде, которая пройдет в следующем году в Красноярске. Они предлагают Путину поучаствовать в викторине. В завершение встречи, конечно, — фото с президентом и напутственные слова: Путин желает волонтерам удачи. Участие в таком крупном событии как Зимняя Универсиада, по словам президента, — подарок судьбы.

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