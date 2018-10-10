"Тюмень" сенсационно выбила ЦСКА из Кубка России

В Тюмени состоялся заключительный поединок 1/16 финала Кубка России по футболу. Местный одноименный клуб на своем поле принимал московский ЦСКА и смог выиграть матч у столичного клуба, одержав волевую победу.

Основное время матча завершилось вничью – 0:0, в результате чего командам предстояло сыграть еще два тайма по 15 минут. И уже в первом дополнительном отрезке столичные футболисты смогли открыть счет. На 108-й минуте армеец Тимур Плихов забил первый гол матча, а уже через считанные минуты Тимур Жамалетдинов мог удвоить преимущество своей команды, но, оказавшись прямо перед воротами, пальнул намного выше створа.

Этот момент впоследствии стал роковым для ЦСКА. Буквально в своей последней атаке футболисты "Тюмени" смогли сравнять счет – за 20 секунд до финального свистка игроки сибирского клуба разыграли комбинацию в штрафной площади, в результате которой Александр Столяренко головой расстрелял вратаря армейцев и перевел игру в серию пенальти.

В послематчевых ударах точнее оказались футболисты хозяев (3:0), героически вырвали победу в матче и заодно путевку в 1/8 финала Кубка России. ЦСКА покидает розыгрыш турнира, "Тюмень" продолжает борьбу.