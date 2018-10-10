Футболист "Локомотива" Хеведес включен в команду недели FIFA 19

Немецкий защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес был включен в символическую сборную минувшей недели по версии футбольного симулятора FIFA 19. 30-летний немец стал первым игроком российской премьер-лиги, который попал в рейтинг с момента выхода игры в свет. Об этом сообщает официальный Twitter кгомпании.

Полный список выглядит следующим образом: вратарь Давид Оспина ("Наполи", Италия), защитники Маттейс де Лигт ("Аякс", Нидерланды), Бенедикт Хеведес ("Локомотив", Россия), Рубен Диас ("Бенфика", Португалия), в средней линии расположились Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция), Халк ("Шанхай СИПГ", Китай), Росс Баркли ("Челси", Англия) и Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг", Германия), а также нападающие Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия), Мауро Икарди ("Интер", Италия) и Александр Ляказетт ("Арсенал", Англия).