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10 октября 201821:40 Александр Бузаладзе

В молоко для детских садов добавляли синтетические реактивы, загустители и эмульгаторы

Полиция и ФСБ пресекли поставки опасного для здоровья молока, кефира и ряженки в детские сады и больницы Астраханской области. На здоровье других долгое время зарабатывал миллионы местный предприниматель. В продукции его молочных заводов экспертиза не обнаружила молока, зато нашла почти полный список элементов таблицы Менделеева.

Этот небольшой завод в день производил продукции на сотни тысяч рублей — трудно поверить, но все это, так называемое, молоко, кефир и ряженка, предназначалось для детей ясельного возраста в детских садах, школьников и пациентов государственных больниц.

В этих пакетах, взятых нами с того самого производства, есть все что угодно кроме молока, около года циничный бизнесмен и его команда травили астраханских детей.

Разнообразие химических прекурсоров удивило даже специальные службы. В этих пакетах синтетические реактивы, загустители, эмульгаторы и специальные добавки.
Водопроводная вода в грязных баках — ею разводили жидкость, называемую здесь молоком. Автор идеи — некто Александр Кушнер партиями выкупал копеечную химию, смешивал и под видом натурального отправлял по цене "молока из под коровы" — детям.

Эти дети, возможно, чудом не пострадали — в детском саду проводится проверка — опасные молочные продукты изъяли. Нам показывают чистые холодильники.

По данным нескольких баз на короля производства молочных продуктов зарегистрированы три фирмы и по последней информации занимается он производством уже 20 лет.

Но в Россельхознадзоре обращают внимание на факты. Продукцию заводов Кушнера реализуют и в магазины — она пользуется спросом из-за дешевизны.

"Вы даже в магазине посмотрите молоко какое продается, если фермер из под коровы продает его по 40 рублей, как оно в магазине те же 42 рубля будет стоить?", — задается вопросом замначальника отдела ветконтроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия Александр Ефремов.

Директор детского сада, закупавшая химическое молоко для детей говорит, не по своей воле. "Все готовится там, в администрации, где проходят аукционы. — Вот вы несете ответственность за детский сад, вы были на производстве у Кушнера? — Нет, не была".

Интересный факт из открытых источников. Компания Александра Кушнера "Астравита" за последнее время принимала участие в 721 тендере и выиграла из них — 594.Основным заказчиком является администрация города Астрахани.

Сейчас вся опасная продукция изъята со складов для анализа. Проверяют состав жидкости, похожей на молоко, которой кормили детей в детсадах Астрахани. А сам бизнесмен задержан.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора организации 1963 года рождения, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — заявили в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УВД России по Астраханской области.

Но дело арестованного Кушнера — живет. Это действующая молочная кухня для грудничков. Говорят, молоко натуральное и безопасное. Насколько — должно заинтересовать соответствующие органы.

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