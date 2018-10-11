Два моряка с "Палладия", задержанного в Пусане, вернулись домой
Два моряка с российского судна "Палладий", которое было задержано в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, вернулись на родину. Об этом СМИ сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Судно "Палладий", задержанное в Пусане за долги по зарплате, вышло в море из-за приближения тайфуна и должно было вернуться в порт 28 августа. Вместо этого оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи, не оформив необходимые документы. Несмотря на требования береговой охраны, судно не останавливалось. Его остановили лишь после того, как был вызван вертолет и спущен десант. Задержаны судовладелец, капитан, моторист и один из матросов "Палладия", напоминает РИА Новости. Остальных членов экипажа опрашивают сотрудники правоохранительных органов. Суд пройдет в Пусане 17 октября текущего года.
Как рассказал Суханов, продукты и топливо на судне есть. О смене экипажа "Палладия" пока не идет речи. Возможен вариант, что Южная Корея заберет судно, а весь экипаж будет депортирован на родину.
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