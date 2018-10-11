В Аргентине бывший министр получил срок за крушение поезда с десятками жертв

В Аргентине бывшего министра федерального планирования Хулио Де Видо приговорили 10 октября к пяти годам и восьми месяцам тюрьмы за крушение поезда, которое привело к гибели десятков человек.

Трагедия произошла в феврале 2012 года, напоминает РИА Новости. На подходе к перрону на одной из станций в центре Буэнос-Айреса пассажирский поезд не смог затормозить и врезался в буферный тупиковый упор. В результате ЧП локомотив и первые три вагона буквально налетели один на другой. В состоящем из девяти вагонов составе в момент происшествия находились около тысячи пассажиров. 51 человек погиб, более 600 пострадали.

Как уточняют СМИ, суд признал Хулио Де Видо ответственным за эту трагедию. Кроме тюремного срока, он также получил пожизненное лишение возможности занимать какие-либо государственные должности.