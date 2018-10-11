Ураган "Майкл" в США ослаб до первой категории, но по-прежнему опасен

Ураган "Майкл", который 10 октября обрушился на юго-восточные штаты США, ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, он все еще представляет серьезную опасность.

В настоящее время атмосферное явление находится в 30 километрах к юго-западу от города Олбани в штате Джорджия и продолжает движение на северо-восток со скоростью около 7,6 метра в секунду. Максимальная скорость ветра в зоне стихии, продвигающейся вглубь континента, составляет около 40,2 метра в секунду.

Ураган принес с собой сильные ветры и проливные дожди, что уже привело к наводнениям в ряде районов. По данным СМИ, от удара стихии погиб минимум один человек. Это мужчина из штата Флорида, на дом которого упало дерево, поваленное ветром.

В штатах Алабама, Джорджия и Флорида без электричества остались более 300 тысяч домов и владений. В указанных штатах действует режим чрезвычайной ситуации. Там были эвакуированы порядка 400 тысяч человек, передает ТАСС.

По прогнозам специалистов консультационной компании AccuWeather, экономический ущерб от урагана в пострадавших районах может составить примерно 30 миллиардов долларов.