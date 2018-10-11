"Смерть не за горами": вандалы изменили лозунг Перми

В Перми полиция ищет вандалов, которые испортили знаменитый арт-объект на набережной города. Неизвестные шутники заменили буквы в первом слове фразы "Счастье не за горами", ставшей новой визитной карточкой города. Место "счастья" заняла "смерть".

Сейчас надпись уже прикрыли баннером. В ближайшее время ее восстановят в прежнем виде, так что "счастью" в Перми все же быть, сообщает телеканал "Россия 24".

Подобное происшествие произошло в городе ровно месяц назад. В одном из скверов вандалы атаковали арт-объект, на котором было написано "Место, где вместе". Последнее слово также было исправлено на "смерть".