Тема:
Открытие новых видов динозавров и изучение известных 1 час назад
Палеонтологи обнаружили редчайшие останки древнего родственника тирекса
Команда "охотников за динозаврами" под руководством палеонтолога Эндрю МакДональда (Andrew McDonald) из Западного научного центра в США сообщила об открытии неизвестного ранее древнего представителя семейства тираннозавридов.
Dynamoterror dynastes, как назвали вид исследователи, является родственником прославленного голливудскими блокбастерами тирекса, но обитал на нашей планете задолго до появления "короля динозавров".
Окаменелые останки особи нового вида специалисты обнаружили на территории американского штата Нью-Мексико. Они исследовали геологические образования мелового периода, которые ранее были частью древнего континента Ларамидии.
По словам МакДональда, увидев несколько костей и фрагментов черепа, он и его коллеги сразу поняли, что перед ними останки теропода. Но какого именно, палеонтологи сразу определить не смогли.
Поясним, что тероподы – это один из подотрядов двуногих динозавров, большинство из которых были хищниками. Самым известным из них сегодня является Tyrannosaurus rex, обитавший на Земле 68-66 миллионов лет назад.
А вот останки более древних представителей семейства тираннозавридов учёные находят крайне редко. Вот почему фрагменты костей D. dynastes так ценны, поясняет МакДональд.
В ходе работы его команда доказала, что найденные останки принадлежат динозавру неизученного вида, который бродил по Ларамидии более 80 миллионов лет назад.
Сравнительный анализ новых образцов с уже известными показал, что первые имеют некоторые отличительные черты. Однако, чтобы провести более детальное изучение, авторам работы пришлось использовать методы 3D-сканирования и печати.
В частности, среди найденных останков были две лобные кости, отколовшиеся от разных частей черепа. Благодаря им учёные смогли воссоздать полный череп D. dynastes.
"3D-моделирование не выявило каких-либо новых для нас признаков. Но оно сильно облегчило нам сравнительную работу и интерпретацию [данных]", — отметил соавтор исследования Элтон Дули (Alton Dooley), добавив, что на создание модели его коллеги потратили всего три дня, в то время как вся исследовательская работа продлилась около шести лет.
По её результатам эксперты заключили, что D. dynastes относится к группе самых крупных тираннозавридов и является родственником тирекса.
Другие сородичи "тирана мелового периода", к примеру, горгозавры и альбертозавры, обитали на Земле около 75 миллионов лет назад. Тем временем возраст останков D. dynastes указывает на то, что тираннозавриды появились ещё раньше.
Макдональд и его коллеги предполагают, что особи описанного вида достигали в длину более девяти метров – величина, сопоставимая с размерами многих тероподов верхнего мела. Иными словами, D. dynastes был вполне достойным конкурентом для хищников-современников, заключают палеонтологи.
Научная статья с более подробным описанием нового вида тираннозавридов опубликована в журнале PeerJ.
Отметим, что получившиеся реконструкции специалисты выложили в открытый доступ. Их может использовать в своих целях любой желающий. Исследователи хотят таким образом помочь коллегам, которые ограничены в финансах или во времени и не могут проводить собственные экспедиции, но которым требуются данные для новых работ.
Напомним о некоторых любопытных фактах, связанных с тирексами. Как оказалось, они не умели высовывать язык, зато их укус был самым мощным в доисторическое время.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что некоторые тираннозавры практиковали каннибализм. Правда, высшими хищниками своего времени их сделало не это.
Ранее по теме
-
Раскат грома на рассвете: обнаружен новый вид 12-тонного динозавра12 суток назад
-
Ископаемые рассказали, как хищные динозавры превратились в странных насекомоядных существ1 месяц назад
-
"Вычислена" самая большая в истории нога динозавра2 месяца назад
-
Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой2 месяца назад
-
"Первый огромный": в Аргентине найдены останки древнего предка гигантских ящеров3 месяца назад
-
Свирепый тирекс не умел высовывать язык3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Авария корабля "Союз". Подробности
- Появилось видео допроса Кокорина и Мамаева
- Губернатор Забайкалья Жданова уходит в отставку
- Гнев Кадырова подействовал: чеченец-дебошир извинился
- Самолет неудачно приземлился в аэропорту Якутска
Самое читаемое
-
Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- В детских садах в молоко добавляли реактивы, загустители и эмульгаторы
- Кровь испарялась,черепа взрывались: как умирали жертвы извержения
- Маникюрша-маньяк пугает яйцами инопланетян и вырывает ногти
- Пять месяцев ожидания: больная диабетом девушка умерла без лекартсв
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!
- Россияне победили в Чемпионате мира по кастомайзингу
- Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось
- Российским водителям разрешили обливать пешеходов из луж
Экономика
-
Обвал на Уолл-стрит: инвесторы сбрасывают и акции, и доллары
- Эффект домино: обвал на биржах США обрушил азиатские котировки
- Для чего Египет наращивает закупки вооружений?
- С какой целью саудиты похитили журналиста?
- Иран использует креативные методы обхода санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Кокорин и Мамаев сдались властям
- Президент пообщался с Хабибом Нурмагомедовым лично
- Скандал в Саратове: кто ответит за смерть молодой женщины
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Афера на миллиард: клиенты форекс-дилера так и не увидели прибыли
- Водителя, сбившего женщину с ребенком в Крылатском, нашли по номеру машины
- Преподаватель информатики из Москвы стал призером конкурса "Учитель года России"
- Клиника Рошаля отмечает юбилей: 15 лет - это только начало
- Юные стипендиаты Фонда Спивакова дали концерт в Венеции
- Марек Хальтер рассказал, как создавалась книга о горских евреях
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами
- Virgin Galactic пообещала запустить человека в космос через несколько недель
- Впервые определён генетический фактор риска развития импотенции
- Увидеть то, чего нет: учёные разобрались, как мозг формирует иллюзии
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой