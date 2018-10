Во время старта "Союза" произошла авария

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем после запуска с Байконура аварийно отключились двигатели второй ступени.

Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

На борту "Союза" находятся члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экипаж сейчас испытывал перегрузку в 6g (при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g).

Трансляция старта прекратилась спустя несколько минут после старта "Союза". Первые несколько минут старт проходил штатно.

Источник сообщил, что экипаж жив. Он может приземлиться в Казахстане, передает "Россия 24".

Телеканал RT публикует видео аварии. На записи на 1:13 видны толчки в кабине:

