Бизнес-конференцию "День Бренда" посетили более 1200 специалистов

Профессиональную бизнес-конференцию "День Бренда 2018. Время, вперед!" в Москве посетили более 1200 специалистов сферы маркетинга, медиа и рекламы.

Первые лица компаний-производителей, топ-менеджеры рекламных агентств России и международных коммуникационных холдингов, депутаты Государственной Думы, эксперты в области высоких технологий и масс-медиа обсудили глобальные процессы, влияющие на рекламную отрасль, стратегию развития телерекламы, актуальные темы в сфере медиаизмерений, риски и последствия регулирования российской медиаиндустрии, а также новейшие решения и кейсы в области коммуникаций.

Одним из центральных событий "Дня Бренда 2018" стала конференция Mediascope — ежегодное профессиональное бизнес-событие для партнеров и клиентов компании, посвященное актуальным темам в сфере медиаизмерений.

Организатором мероприятия традиционно выступила Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд", а соорганизаторами — компания Mediascope, Национальный рекламный альянс и отраслевое издание AdIndex.