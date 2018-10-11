Бабье лето в Москве задержится еще на неделю

Сухая и теплая погода в Москве сохранится до конца этой недели и в первой половине следующей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

В ближайшую неделю среднесуточная температура в Москве будет на 3-5 градусов выше нормы – такая погода характерна больше для конца апреля или середины сентября.

Днем воздух будет прогреваться до 12-14 градусов, ночами – до 6-8 градусов. Осадков не ожидается.