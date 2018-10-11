Банкротство и смена застройщика: в Подмосковье сотни семей не могут дождаться своих квартир
Грандиозная стройка, которая превратилась в большое разочарование. В Подольском районе сотни семей не могут дождаться своих квартир. Жилой комплекс возвели только до 15 этажа и бросили. Застройщики меняются, но на площадке по-прежнему тишина. Почему?
Жилой комплекс "Альянс" застыл на уровне 15 этажа. Строителей здесь не видели уже больше двух лет. Стройка началась еще в 2012 году и первые два года шла активно, поэтому раскупали доли быстро. Теперь люди вынуждены одновременно снимать жилье и платить за ипотеку. В таком положении 280 человек.
- Сейчас мы находимся в критической ситуации, так как я не работаю, сижу с ребенком дома. Работает один муж. Все это время мы живем на съемной квартире.
Компании "Жилсоцстрой" участок достался по программе комплексного освоения территорий. Застройщик снес за свой счет три дома, переселил жильцов и пытался возвести еще несколько корпусов, чтобы компенсировать затраты и заработать. Компания в сложившейся ситуации обвиняет бывшую администрацию города Климовска.
"Фактически чиновники, которые там были, предприняли попытку рейдерского захвата нашей компании. Все эти затяжки привели компанию к финансовой несостоятельности", — заявляет Юрий Роменский, представитель компании "Жилсоцстрой".
Но после проверки надзорных органов оказалось, что застройщик деньги дольщиков использовал не по назначению.
"Сумма расхода порядка 90 миллионов. Было установлено, что данные средства застройщик направил на сторонние инженерные коммуникации. Результаты проверки были направлены в следственные органы", — объяснил Артур Гарибян, начальник главного управления Государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас в арбитражном суде решается вопрос о банкротстве застройщика. Был найден другой инвестор, но он смог достроить лишь пару этажей, после чего стройка опять встала.
Пока стройка стояла, поменялось законодательство. Сейчас продолжить работу может лишь та компания, у которой есть деньги на завершение работ целиком без вливаний средств новых дольщиков. В администрации заверили, что и такой подрядчик найден, но пока почему-то он не спешит с продолжением работ.
"Сейчас новый застройщик, с которым уже заключен договор, готовит доказательную базу, что он финансово может себя обеспечить, обеспечить строительство", — сообщил Сергей Цаплинский, председатель Комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск.
По предварительным оценкам, на завершение работ необходимо еще 100 миллионов рублей.
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