"Челси" отправит болельщиков-антисемитов в Освенцим

Руководство "Челси" решило оригинальным способом бороться с проявлениями антисемитизма на трибунах. Болельщики, допустившие подобное проявление эмоций, будут принудительно отправлены на экскурсию в мемориальный музей в Освенциме.

Болельщики-антисемиты будут отправлены в бывший лагерь смерти, чтобы они там могли ознакомиться с трагедией еврейского народа во время второй мировой войны. В случае отказа им грозит лишение сезонных абонементов и запрет на посещение стадиона. Это решение принято лично владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Однако подобный способ борьбы с антисемитизмом не является изобретением лондонцев.. Ранее нечто подобное было предпринято руководством римского "Лацио".