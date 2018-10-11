"Бузова курит в сторонке": супруга подмосковного депутата устроила пробку на МКАД ради съемок клипа

Являющаяся супругой подмосковного депутата Алексея Яковлева начинающая певица Yaxana без согласования перекрыла несколько полос на МКАД ради съемки клипа, о чем и сообщила на своей странице в Instagram. Теперь ее ждут штраф и беседа с сотрудниками столичного управления ГИБДД.

Местом действия стал отрезок в районе 3-го километра загруженной дороги, где съемочная группа перекрыла две из четырех полос движения — они послужили своего рода сценой для Оксаны Яковлевой (так зовут певицу) и ее танцовщиц.

"Это было что-то... Вчера прошли съёмки клипа на мою песню "На двоих". Не передать мои ощущения до, во время и даже после съёмки. Моего операторы чуть не сбили, это было страшно. Мандраж во время выступления был настолько велик, что длиться до сих пор. Я долго думала что снять на эту песню, ведь я в неё вложила огромный смысл, и перепивая припев, где я пою, что сходим с ума, мне пришла в голову такая сумасшедшая идея, снять это на МКАДе. Реакция людей? А как вы думаете, какой она была? Как отреагировали бы вы если бы вдруг увидели такое на МКАДе?" — написала сама исполнительница (орфография сохранена).

Как можно судить по кадрам, съемка проходила не только на асфальте, но и в движении — девушки, высунувшись из окон и люка черного кроссовера, позировали перед камерой.

Супруга муниципального депутата Щелкова признала, что ее творческие замыслы стали причиной пробки, но отметила, что "недовольных было мало". Несмотря на последнее обстоятельство, артистке в ближайшее время придется объясниться с инспекторами, которые уже начали проверку инцидента.

"Бузова вообще нервно курит в сторонке! Сейчас Бузова плакса, идет Yaxana, которая смеется!" — похвасталась певица.