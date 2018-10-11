В Подмосковье появился памятник сожженной деревне
Уникальный в своем роде мемориал появился в Одинцовском районе Подмосковья. Там открыт памятник целой деревне, которая фактически была стерта с лица земли осенью 1941 года. Почти все жители тогда погибли. Поисковикам удалось найти несколько братских могил и даже установить имя одного героя.
На этот необычный памятник в 70 километрах от Москвы жители сел Одинцовского района собирали деньги всем миром. На краю поля, рядом с обелиском, посвященным погибшим здесь в 1941 году защитникам Родины, появилась гранитная стела с названием сожженной фашистами деревни Брыкино. Ее нет на карте, но память о ней сохранил деревенский поэт. Со строк уроженца этих мест Ивана Свердлика и началось создание народного мемориала.
О кровопролитных боях в Брыкино осенью 1941 года не было известно почти ничего, полковые архивы утрачены при отступлении. Между тем, деревня находилась на направлении главного удара вермахта на Москву. Но части Красной Армии встали здесь буквально насмерть. Иван Свердлик, бывший тогда ребенком, рассказывает: поля были усеяны телами погибших.
Поисковикам удалось обнаружить в Подмосковье затерянные братские могилы.
"Нашли на двух склонах две воронки. В одной яме 26 человек, в другой яме 14 наших бойцов Красной Армии", — говорит Алексей Конинин, участник поискового отряда.
Самой ценной находкой оказался смертный солдатский медальон. Расшифровав полуистлевшую записку, криминалисты вернули одному из героев той далекой войны имя — Александр Михайлович Байкалов, 1907 года рождения, родом из Хакасии.
34-летний связист Александр Байкалов погиб на этой безымянной высоте в своем одиночном окопе. С запада прямо на него наступала 7-я пехотная баварская дивизия, а за спиной у красноармейца было Минское шоссе, прямой стрелой ведущее в Москву. 77 лет он считался пропавшим без вести. В сталинские времена для семьи Байкалова это означало отказ в выплате военной пенсии и черную метку недоверия со стороны органов.
К началу декабря 1941 года группа армий "Центр" окончательно завязла в этих полях, и гитлеровская операция "Тайфун" по захвату Москвы провалилась. А потом отсюда же началось триумфальное контрнаступление наших войск.
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