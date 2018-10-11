Топор против пистолета: разборка красноярских водителей попала на видео

Необычные способы решать разногласия снял на видео очевидец конфликта двух красноярских водителей. После недолгой перепалки один из спорщиков ударил топором автомобиль своего оппонента. В ответ из машины раздались выстрелы из пистолета.

Мужчина с топором оббежал чужой автомобиль и нанес по нему еще несколько ударов, а затем ему все-таки пришлось отступить под градом резиновых пуль. "Сюда иди!" — кричал он своему оппоненту с безопасного расстояния. Спустя несколько секунд спорщики разъехались.

Красноярские полицейские подтвердили факт случившегося и отметили, что участники дорожного конфликта установлены, а в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.