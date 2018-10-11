Актер Михаил Фатеев, обвиненный в педофилии, покончил с собой в СИЗО

В московском СИЗО №3 покончил жизнь самоубийством актер из сериала "Глухарь" Михаил Фатеев, которого следователи обвиняли в совращении несовершеннолетних и распространении порнографии. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков. На месте происшествия работает оперативная группа.

Сокамерник артиста рассказал, что спал в тот момент, когда все произошло. Записи камер видеонаблюдения подтвердили его слова, сообщается в телеграм-канале "112".

Ранее СМИ передавали, что уголовное дело в отношении Фатеева было заведено после скандала с 14-летним подростком. Мальчик продавал газеты у метро, когда к нему подошел артист, предложил найти нормальную работу и оставил свои координаты.

После того, как подросток написал актеру, Михаил начал отправлять несовершеннолетнему свои обнаженные фотографии и приглашать его в гости. Мальчик пожаловался родителям, и те обратились в правоохранительные органы.