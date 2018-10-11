Тема:
Психология 29 минут назад
Эффект "честного плацебо": почему пациенты чувствуют улучшение, зная, что принимают пустышки
Многим известно явление под названием эффект плацебо, когда вещество, лишённое лечебных свойств, используется для имитации лекарства и у пациента наступает улучшение, поскольку он верит в эффективность препарата.
Учёные давно изучают природу этого явления и часто используют плацебо в научных экспериментах. Не так давно нейрофизиологи выяснили, как работает эффект плацебо в борьбе с болью.
Между тем исследователи из Института изучения рака Дана-Фарбер в США решили проверить, как работает "честное плацебо", то есть будет ли эффект от терапии в том случае, если человек знает, что принимает пустышки.
Удивительно, но ответ оказался положительным.
В работе приняли участие пациенты с онкологией. Таблетки без активных фармакологических компонентов они принимали от утомления и других побочных эффектов, вызванных с тяжёлой болезнью и долгим лечением.
"Утомляемость, связанная с раком, является одним из наиболее распространённых побочных эффектов лечения, затрагивающим до 75% пациентов в тот или иной момент во время терапии", — поясняет один из ведущих авторов работы Эрик Чжоу (Eric Zhou).
По его словам, существующие методы борьбы с такого рода усталостью не всегда эффективны и тоже могут оказывать побочные эффекты.
Отмечается, что в большинстве медицинских исследований пациенты не знают о том, что принимают плацебо. Порой, для чистоты эксперимента, и сами авторы таких работ лишь в последний момент узнают о том, какая группа добровольцев получала пустышки.
В новом же эксперименте учёные пошли другим путём. Они случайным образом разделили на две группы 40 добровольцев, перенёсших рак. Участникам одной группы сообщили, что они будут принимать плацебо, вторая группа – контрольная – вообще не принимала никаких препаратов.
Спустя 8 дней и 22 дня после начала испытаний пациентов попросили заполнить анкеты и оценить своё состояние.
"Группа, получающая плацебо, сообщила о значительном улучшении, в то время как утомляемость [людей] контрольной группы оставалась неизменной", — рассказывает Чжоу. — Было показано, что открытые плацебо эффективны у пациентов с тошнотой, болью, воспалительным синдромом кишечника и мигренью. Преимущество таких плацебо заключается в том, что побочных эффектов нет, только выгода по очень низкой цене".
Следует отметить, что команда принимала во внимание различные личностные характеристики участников, а также изменения в генах, которые влияют на механизмы, связанные с высвобождением "гормона счастья" дофамина в ответ на приём плацебо.
Оказалось, что тип личности человека (который мог бы повлиять на психологическую внушаемость) никак не связан с эффектами. Однако учёные нашли взаимосвязь между конкретными геномными изменениями и реакцией на плацебо.
Авторы работы признаются, что пока не до конца понимают, как возникает такая реакция.
Более ранние исследования с препаратами плацебо, имитирующими действие обезболивающих, также показали, что в организме человека наблюдаются некоторые физиологические изменения. Вероятно, аналогичный эффект оказывает и плацебо, нацеленные на борьбу с другими нарушениями, отмечает соавтор работы Кристофер Реклитис (Christopher Recklitis).
Также остаётся неясным, почему пациенты положительно реагируют на "честные плацебо", прекрасно осознавая, что предложенный им препарат фактически не должен оказывать терапевтического эффекта.
Существует гипотеза, что это связано с приобретённым физиологическим ответом на конкретное физическое действие – "акт приёма таблетки".
"Если у кого-то есть опыт приёма лекарств и они ему помогают, организм и сознание могут понимать, что это процесс значителен сам по себе", — объясняет Рекклитис.
В качестве примера он приводит множество случаев, когда человек принимает таблетку аспирина и чувствует снижение боли через несколько минут, хотя на самом деле требуется гораздо больше времени, чтобы препарат подействовал.
Получается, что положительный эффект "честного плацебо" обусловлен различными факторами: физиологические процессы находятся в прочной взаимосвязи с психологическими аспектами. Иными словами, речь идёт о способности сознания изменять представление о физическом состоянии, заключают медики.
Более подробно эта работа и её результаты описываются в статье, опубликованной в журнале Supportive Care in Cancer.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как с помощью плацебо открыть в себе новые творческие способности.
Ранее по теме
-
Психологи выделили четыре новых типа личности23 суток назад
-
Младенцы всегда знают, кто настоящий лидер, а кто обычный хулиган1 месяц назад
-
Как оказание помощи другим людям влияет на мозг человека?1 месяц назад
-
Право на офлайн: как современные информационные технологии влияют на жизнь работников1 месяц назад
-
Невыспавшиеся люди могут заразить своё окружение чувством одиночества1 месяц назад
-
Нейрофизиологи раскопали корни пессимизма1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Спасательная операция под Джезказганом
- Появилось видео допроса Кокорина и Мамаева
- Актер, обвиненный в педофилии, покончил с собой в СИЗО
- Курский губернатор покинул кресло, в котором просидел 18 лет
- Гнев Кадырова подействовал: чеченец-дебошир извинился
Самое читаемое
-
Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- В детских садах в молоко добавляли реактивы, загустители и эмульгаторы
- Кровь испарялась,черепа взрывались: как умирали жертвы извержения
- Маникюрша-маньяк пугает яйцами инопланетян и вырывает ногти
- Пять месяцев ожидания: больная диабетом девушка умерла без лекарств
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!
- Россияне победили в Чемпионате мира по кастомайзингу
- Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось
- Российским водителям разрешили обливать пешеходов из луж
Экономика
-
Обвал на Уолл-стрит: инвесторы сбрасывают и акции, и доллары
- Эффект домино: обвал на биржах США обрушил азиатские котировки
- Для чего Египет наращивает закупки вооружений?
- С какой целью саудиты похитили журналиста?
- Иран использует креативные методы обхода санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Кокорин и Мамаев сдались властям
- Президент пообщался с Хабибом Нурмагомедовым лично
- Скандал в Саратове: кто ответит за смерть молодой женщины
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Погоня в Долгопрудном: пьяная женщина с ребенком устроила несколько ДТП
- Банкротство и смена застройщика: сотни семей не могут дождаться своих квартир
- В Подмосковье появился памятник сожженной деревне
- По улицам подмосковного поселка бродит кабан
- Волшебная музыка и необычная выставка: музей Скрябина отмечает 100-летие
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами
- Virgin Galactic пообещала запустить человека в космос через несколько недель
- Впервые определён генетический фактор риска развития импотенции
- Увидеть то, чего нет: учёные разобрались, как мозг формирует иллюзии
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"