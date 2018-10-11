Мелания Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире

Жена американского президента Меланья Трамп назвала себя "жертвой постоянных нападок" и призналась, что в администрации ее мужа есть люди, которым она не доверяет. Как сказала первая леди в телеинтервью, она – "самый затравленный человек в мире".

Как добавляет ТАСС, на вопрос о том, верит ли она в то, что Дональд Трамп добьется переизбрания на пост президента в 2020 году, Меланья заявила: "Я верю в моего мужа. Он великолепно действует на благо страны. Я хочу, чтобы американцам сопутствовал успех. Что бы он ни решил, я его поддержу".