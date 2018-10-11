Папаха чемпиона: победа Нурмагомедова повысила спрос на атрибутику спортсмена

Шум вокруг боя с Конором Макгрегором не утихает почти неделю. Вместе с популярностью Хабиба растёт и спрос на атрибутику с его изображением и традиционную папаху, в которой российский спортсмен выходит с первого дня в UFC.

На ней нет известных брендов или другой рекламы, но с триумфом Хабиба Нурмагомедова в американском чемпионате UFC весь мир узнал значение странного для иностранцев слова "папаха". Символ его успеха быстро стал популярным атрибутом у болельщиков.

"В преддверии боёв, за две недели до боя Хабиба мы обязательно готовимся. Закупаем. У нас весь склад забит этими папахами", — рассказал Али Аскеров, основатель магазина кавказской атрибутики.

Рекламу на имени Хабиба здесь не делают. Али Аскеров сам из Дагестана, заказывает папахи у местных мастеров и привозит в Москву. Говорит, цены почти везде одинаковые, но есть и перекупщики. Так, в прошлом месяце был заказ на 50 штук с доставкой в США. Как считает Али, скорее всего, чтобы перепродать. Растёт спрос и в российских регионах.

"Заказывают люди с Владивостока, Находки, Сахалина — мы иногда даже поражаемся. Оказывается, и там есть любители ММА и болельщики Хабиба", — отмечает Аскеров.

Пик продаж пришёлся на день боя с Конором Макгрегором — шестое октября. Самый частый запрос на одном из самых крупных онлайн-ресурсов объявлений — "как у Хабиба". И здесь в основном — папахи.

"Количество предложений за неделю до боя и после боя выросло на 11% , зато спрос на папахи — а это ключевая атрибутика Хабиба — вырос больше, чем на 1,5 тысяч %", — пояснил Андрей Барковский, PR-директор интернет-сервиса объявлений.

Для сравнения, надев обычную кепку с лейблом, российский боец дополнительно получил бы около 30 тысяч долларов. Такую цифру ранее озвучивал отец и одновременно тренер Хабиба. Но традиции и свой фирменный стиль для их команды важнее.

Такую папаху, настоящую дагестанскую, Хабиб Нурмагомедов носит не только сам, но и дарит своим друзьям из мира большого спорта. Такая же есть у футболиста Криштиану Роналду и легенды бокса Майка Тайсона. И несмотря на высокий статус этих людей, стоит такой подарок совсем немного — порядка двух тысяч рублей.

В ответ тот же Роналду подарил футбольный мяч, а Майк Тайсон -- боксёрскую перчатку с автографом. Задавая такие тренды, звёзды спорта подогревают спрос болельщиков или тех, кто хочет на них заработать. Например, на футболках с изображением Хабиба.

"Сейчас один из самых популярных принтов — это победа Хабиба. Доля продаж увеличилась на 78%. Основные потребители заказывали из Москвы (30%), дальше Петербург, Дагестан и Приморский край ", — говорит Андрей Перепеченков, руководитель отдела продаж и маркетинга принт-центра.

Не только папахи и футболки, но и стрижка, и борода как у Хабиба — ещё один тренд, правда, пока не особо популярный.

"Чтобы люди смотрели и говорили: подстригите меня, как Хабиба — такого не было ни разу", — рассказывает Сархан Абдуллаев, основатель барбершопа.

Зато стиль его последнего противника ирландца Конора Макгрегора, наоборот, пользуется спросом. В целом такая популярность спортивных турниров играет на руку мастерам.

Один из самых ярких примеров — недавний чемпионат мира по футболу.

"После чемпионата вообще очень много людей приходило, и очень много запросов было. Даже разных футболистов показывали", — информирует Абдуллаев.

Интересно, что один из главных спонсоров UFC — компания Reebok — выпускает целые коллекции имени топовых бойцов UFC. Но вот папахи пока что продавать не начали. Хотя такие слухи появились сразу, как только в руках российского бойца оказался чемпионский пояс.