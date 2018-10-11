Жена депутата перекрыла МКАД ради танцев

На Московской кольцевой автодороге в центре внимания водителей и журналистов оказалась никому до сих пор неизвестная начинающая певица из города Щелково. В час пик, несмотря на поток машин, на оживленной трассе восходящая звезда с подтанцовкой перекрыла движение для съемок нового клипа. Первыми зрителями отснятого материала стали сотрудники полиции, которые доставили группу в отделение.

Две полосы МКАДа перекрыты. Быстро собирается пробка. Прямо на проезжей части танцуют, поют и снимают все происходящее на камеру. Водители сигналят, но увидев крепких парней на автомобилях премиум-класса с внушительными пропусками под лобовыми стеклами, вмешаться в происходящее не решаются.

Триколор под лобовым стеклом одного из автомобилей, перекрывавших МКАД, очевидно, оказался неслучайно. Ведь восходящая звезда Instagram Оксана Яковлева — жена городского депутата. Портреты депутата Алексея Яковлева занимают чуть ли не весь информационный щит рядом с городской администрацией Щелкова. Но никому из прохожих его лицо незнакомо. Супругу Яковлева узнают сразу.

Депутат Яковлев уже выступил с заявлением, в котором осудил творческие эксперименты жены. "Жена перекрыла МКАД. Снимала там какой-то видеоролик, — сказал он. — Я думаю, что она должна отвечать по всей строгости закона Госавтоинспекции, как минимум".

Впрочем, вряд ли дорожные танцы жены стали сюрпризом для депутата Яковлева. На одном из видео супруги пляшут вместе и тоже на проезжей части. По ориентировке Оксану Яковлеву задержали. Ее права оказались просроченными, на машине — свежие следы ДТП. Под стеклом — все тот же депутатский пропуск.

Такого нарочно не придумаешь. Ролик с танцами на МКАДе внимательно изучили в ЦОДД и попросили вмешаться полицию. Побывав в полиции, Оксана Яковлева перестала отпираться и назвала случившееся ошибкой. "Я очень сожалею об этом, и если бы можно было вернуть время назад, мы бы не поступили так", — уверяет она.

Хочется верить. Но достаточно открыть страницы супругов Яковлевых в Интернете, чтобы убедиться, что дорожный экстрим на роскошных машинах с песнями и плясками — не случайность, а давнее увлечение. За езду с просроченным правами Яковлевой придется заплатить от 5 до 15 тысяч. Во сколько обойдется в итоге съемка вызывающего клипа, станет известно после окончания расследования.