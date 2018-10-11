ЦСКА разгромил "Барселону" в стартовом матче Евролиги

Московский ЦСКА успешно стартовал в новом сезоне главного континентального клубного турнира Евролиге. В матче первого тура столичные армейцы разгромили грозного соперника из Испании – каталонскую "Барселону" со счетом 95:75.

Весомый вклад в уверенную победу подопечных Димитриса Иттудиса внес защитник Кори Хиггинс, который набрал за ЦСКА 18 очков, которые сделали его самым результативным игроком матча. Отметим также и 17 очков Нандо де Коло.

Напомним, что в групповом раунде Евролиги принимают участие 16 команд, которые в общей сложности проведут 30 матчей – по два с каждым из соперников. После восемь сильнейших команд таблицы пробьются в плей-офф и далее в "Финал четырех".