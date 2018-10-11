Посол России в ОАЭ покинул свой пост

Чрезвычайный и полномочный посол России в ОАЭ Александр Ефимов освобожден от своих обязанностей президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее источник в дипломатических кругах сообщал, что кандидатура Александра Ефимова была одобрена комитетом Государственной Думы по международным делам на пост главы российской дипломатической миссии в Сирии, передает ТАСС. Также поступала информация, что нынешний посол России в Сирии Александр Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.