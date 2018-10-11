Митрополит Иларион: решения Константинопольского синода беззаконны

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что решение синода Константинопольского Патриархата по украинскому вопросу беззаконны. Он подчеркнул, что в данном случае были попраны церковные каноны и нарушено межправославное единство.

Также митрополит Иларион сообщил, что ответ Московского Патриархата на беззаконное деяние будет дан на заседании Священного синода Русской Православной Церкви, которое состоится 15 октября текущего года в Минске.

Как сообщалось, ранее представитель Константинопольского Патриархата заявил, что синод принял решение снять анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви а также объявил о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата, напоминает ТАСС. В тексте заявления, распространенного в Стамбуле, говорится, что синод Константинопольского Патриархата отменяет решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года. Таким образом, Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.