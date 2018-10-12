В Киргизии стартует второй этап масштабных учений "Взаимодействие-2018"

В них принимают участие страны Организации договора о коллективной безопасности. Военные стран ОДКБ на полигоне Эдельвейс вступают в бой против условных террористов. На первом этапе учений самолеты ВВС Казахстана и бомбардировщики ВКС России наносили удары по штабу боевиков, сообщает телеканал "Россия 24". А спецназ других стран отбросил группировки террористов от границы. Ожидается, что сегодня в Киргизию прибудет глава российских ВКС Сергей Шойгу.